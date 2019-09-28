新黨總統參選人楊世光的台南見面會支持者擠滿會場。（洪榮志攝）

新黨總統參選人楊世光28日下午在台南市舉辦見面會，吸引上百人參加擠暴會場。他不斷強調，兩岸關係是台灣許多問題的癥結，只有維持一國兩制才是台灣最好的選擇。

楊世光在台南的見面會，選在安平區永華路的耕讀園，會場大約只能容納4、50人，但卻有不少支持者前往聆聽他的演講，來來去去估計約有上百人。許多支持者更是全家大小一起出動，甚至連署支持楊世光參選總統。楊世光笑稱，本來以為只有2、3個人到就很了不起，沒想到居然來了這麼多人。

楊世光指出，此次參選唯一的主張，就是兩岸必須和解；台灣要想維持現狀，一國兩制是最好的選擇。雖然他應該選不上總統，但是他很高興有機會將自己的想法與大家分享。

楊世光認為，台灣與大陸出現軍事衝突的機會並不高，最可能的是大陸利用「圍而不攻」的方式，讓台灣內部自行崩潰，因此台灣向美國購買F16V戰機或M1A2坦克都是浪費，即使真的發生戰爭，恐怕也沒機會派上用場。

楊世光說，大陸雖通過反分裂法，但對台灣並沒有統一時間表，因此他不能認同民進黨政府不斷以台灣意識去刺激大陸打壓；尤其，未來東協國家與大陸、日本、韓國加強合作後，恐將沒有台灣的位置，進而影響台灣的國際競爭力。

楊世光還說，想要讓台灣有發展機會、有維持現狀的可能，一國兩制是台灣最好也是唯一的選擇；一國兩制或許現在不急迫，但將來卻很重要，因此他要講實話，將台灣艱困的處境講出來，讓大家知道，這也是他參選總統的用意。

(中時 )