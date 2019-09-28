南投縣全縣教師節表揚大會，今24日在南島會館舉行，有559位優良教師受獎，由縣長林明溱頒獎給師鐸獎、教育部杏壇芬芳獎得主，其中獲教育部及縣師鐸獎的德興國小校長吳碧霞，同時也獲服務杏壇40年資深優良教師獎，成為縣內僅見獲3料獎教師，堪稱教育界典範。
表揚活動在名間國小直笛隊的藝文表演後正式開始，此次教師節表揚對象有學校校長、教師、社會團體及補習班教師，包括師鐸獎、教育部杏壇芬芳獎、團體獎，共559位優秀教師。
其中剛退休的德興國小校長吳碧霞，在杏壇服務40年，每天工作親力親為，用心對待全校師生，讓快樂、開心附著在每位小孩身上，不僅營造師生一家的氛圍，也讓校務發展蒸蒸日上，服務過的學校無不對其讚譽有佳。
連獲3料獎項的吳碧霞校長說，她任職教師13年、主任14年、校長13年，各佔教育人生3／1，對這些工作都有深入的體驗，仁愛鄉原住民小學、客家村莊與市區小學都待過，走遍縣內8所學校，期間無論擔任什麼職務，她始終抱著對教育的真誠與熱情，一路往前走，引導孩子，讓他們充滿自信學習，相信只要對教職有心，教育是充滿無限的希望。
(中時 )
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