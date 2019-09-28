榮獲師鐸獎及教育部杏壇芬芳獎的優秀教師與林縣長和與會貴賓合影。（楊樹煌攝）

南投縣全縣教師節表揚大會，今24日在南島會館舉行，有559位優良教師受獎，由縣長林明溱頒獎給師鐸獎、教育部杏壇芬芳獎得主，其中獲教育部及縣師鐸獎的德興國小校長吳碧霞，同時也獲服務杏壇40年資深優良教師獎，成為縣內僅見獲3料獎教師，堪稱教育界典範。

表揚活動在名間國小直笛隊的藝文表演後正式開始，此次教師節表揚對象有學校校長、教師、社會團體及補習班教師，包括師鐸獎、教育部杏壇芬芳獎、團體獎，共559位優秀教師。

其中剛退休的德興國小校長吳碧霞，在杏壇服務40年，每天工作親力親為，用心對待全校師生，讓快樂、開心附著在每位小孩身上，不僅營造師生一家的氛圍，也讓校務發展蒸蒸日上，服務過的學校無不對其讚譽有佳。

連獲3料獎項的吳碧霞校長說，她任職教師13年、主任14年、校長13年，各佔教育人生3／1，對這些工作都有深入的體驗，仁愛鄉原住民小學、客家村莊與市區小學都待過，走遍縣內8所學校，期間無論擔任什麼職務，她始終抱著對教育的真誠與熱情，一路往前走，引導孩子，讓他們充滿自信學習，相信只要對教職有心，教育是充滿無限的希望。

(中時 )