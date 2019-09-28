雙十國慶日將至，新北市府今宣布，將從10月1日起至28日在市區重要道路、橋樑插掛約1萬面國旗，營造旗海飄揚的團結意象，邀請民眾在住屋、公寓或大廈門口懸掛國旗，一同展現愛國心。

新北市民政局指出，今年插掛的國旗採用長240公分、寬160公國旗，於轄內重要道路、橋樑插掛，從市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路，以垂直懸掛方式插掛於分隔島以及道路兩側路燈桿，營造國旗海飄揚景象

民政局表示，今年插掛國旗約1萬面，考量人車通行安全，國旗懸掛高度以超過4.2公尺為原則，懸掛作業均在夜間人車稀少時，出動吊車懸掛，預計於9月30日晚間完成所有作業，國旗懸掛至10月28日後再行拆除，懸掛期間民眾若發現國旗毀損或傾倒，可撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。

(中時 )