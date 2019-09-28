睽違3年未推出新專輯的林宥嘉，9月24日搶先推出第6張專輯的第一首歌〈少女〉，不僅歌詞貼近真實、MV還找來老婆丁文琪擔任女主角，上線後也立刻登上Youtube發燒影片。網友們紛紛留言表示兩個人這樣毫不客氣放閃的互動實在太甜蜜，更笑說「看到整首MV都是白的」。

林宥嘉新歌〈少女〉MV找來老婆丁文琪擔任女主角，當中兩人在大太陽底下戴3D眼鏡，林宥嘉笑說「就是對可能會被MV閃到的溫柔警告」。（華研提供）

而林宥嘉也透露MV封面內藏暗號：「這支MV的封面就是我們兩個在大太陽底下戴3D眼鏡，就是對可能會被MV閃到的溫柔警告」。並接著說，如果感覺整片白光的人，「不要害怕，點開影片後，不如戴上耳機、閉上眼睛，用力想一下此刻心中最愛的人，讓這首〈少女〉成為你們愛情的最佳背景音樂。一定會非常浪漫！」

林宥嘉睽違3年即將推出新專輯。（華研提供）

林宥嘉在〈少女〉歌詞中，剖析自我，分享最私密的愛情觀，歌詞中寫到「戀愛的男子每一個都是少女」，更是成功的成為最新愛情金句。新曲上架後即在各數位平台獲得極佳的成績，除了成為網友討論話題，直上微博熱搜，KKBOX華語新歌日榜成績僅次於周董與阿信合作的新曲，而微博亞洲新歌榜更是一舉登上第一名，佔據各數位榜單。

林宥嘉在忙於「idol世界巡迴演唱會」之際，也馬不停蹄的進行各項工作行程，昨日終於放假1天，有空閒時間陪伴家人，預計今晚也將出席第54屆廣播金鐘獎、擔任流行音樂節目獎及流行音樂節目主持人獎頒獎人。

林宥嘉新專輯第一支單曲〈少女〉MV找來老婆丁文琪擔任女主角。（翻攝Youtube）

(中時 )