新竹市祭孔大典遵循古禮進行。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市祭孔大典由民富國小舞蹈班學生擔任佾生。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2569周年釋奠典禮，28日在新竹孔廟舉行，全程遵循三獻古禮，由宏宗聖堂道學院眾道親擔任禮生，市長林智堅擔任正獻官，帶新竹市各界代表向孔子獻上最崇高的敬意。

釋奠典禮在莊嚴且肅穆的鐘鼓樂聲中展開，由三民國中國樂社與民富國小舞蹈班學生擔任樂生及佾生，舞蹈班學童右手秉翟，左手持籥演出，配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章之昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，表達對大成至聖先師孔子崇敬與讚頌之意。

祭孔大典完畢後，市府依循往例贈送智慧筆、象徵智慧毛的麵線，代表勤學聰明的芹菜及蔥，給現場觀禮民眾作為紀念，期許眾多莘莘學子勤學勵志、求學順遂。

市長林智堅特別換上國中制服玩「返校」，回到母校培英國中化身「一堂國中生」，重溫國中班導任蘭英的數學課。任蘭英表示，國中時期的市長是話不多的「乖乖牌」，外型是「Q版型男」，長得跟現在一樣。

(中時 )