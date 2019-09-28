中信兄弟「恰恰」彭政閔引退戰倒數第2戰，擔任先發第五棒、指定打擊，而今日進場的球迷將會獲得「彭政閔引退紀念T恤—鋼鐵藍」，賽前兄弟全隊也都換上這件T恤練球，不過彭政閔本人則穿著原本的練習衣，反而更顯眼。
28、29日彭政閔引退系列戰宣告滿場，有不少球迷昨天晚上就徹夜排隊，球迷進場也會拿到「彭政閔引退紀念T恤—鋼鐵藍」、「我恰我驕傲紋身貼紙」及「謝謝你，彭政閔應援板」，許多球迷進場後也換上應援T恤，而明日引退戰進場的球迷則會拿到榮耀黃版本的紀念T恤。
彭政閔在引退戰倒數第2場擔任先發第五棒、指定打擊，對手富邦悍將則派出少年土投陳仕朋應戰，陳仕朋本季拿到11勝7敗，對戰中信兄弟拿下3勝1敗，表現不錯。而中信兄弟則派出洋投紐維拉先發，若中信兄弟今日順利擊敗悍將，封王魔術數字就能降到M1，最快29日彭政閔引退戰能封王，拋下彩帶。
(中時電子報)
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