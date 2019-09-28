北市大雨不斷，北市府剛剛表示，接獲經濟部通報，景美溪河水位急速上漲，寶橋水位站水位已達11.94公尺（堤高20公尺），將針對沿岸警戒區域及低窪地區之保全對象，預作勸告疏散撤離準備。本市水利處、警察局、文山區公所正持續警戒中。

(中時 )