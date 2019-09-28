景美溪暴漲 沿岸警戒、低窪區預作撤離準備 16:322019/09/28 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市景美溪寶橋站水位已逾11公尺。（台北市水利處提供／張潼台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市大雨不斷，北市府剛剛表示，接獲經濟部通報，景美溪河水位急速上漲，寶橋水位站水位已達11.94公尺（堤高20公尺），將針對沿岸警戒區域及低窪地區之保全對象，預作勸告疏散撤離準備。本市水利處、警察局、文山區公所正持續警戒中。 (中時 ) #撤離準備 #水位 #低窪 #景美溪 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 打擊萬惡肥胖！ 研究發現喝這飲料可輕鬆燃脂 - 生活 妻產後拒行房...夫疑戴綠帽 過來人揭真相 - 生活 幾億人都錯了？ 這樣散步動脈硬化更糟！ - 生活 注定总统命？他曝韩国瑜这天起大翻身 - 生活 準颱米塔最新預測路徑曝光 對台影響恐大增 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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