蔣經國嫡長孫蔣友松現身力挺。（陳俊雄攝）

立委林奕華現身參與。（陳俊雄攝）

「庶民自救大會」，28日在台北市政府前冒雨舉行。（張鎧乙攝）

庶民聯合自救會今下午於北市府前抗議蔡政府執政不力，雖然下起滂沱大雨，仍澆不熄民眾的怒火，高舉布條大喊「執政無能！下架蔡英文！」、「貪汙腐壞！下架民進黨」蔣經國嫡長孫蔣友松、前立委雷倩、立委林奕華均現身力挺，氣氛熱烈。

藍天行動聯盟主席武之璋致詞表示，大家這幾年過得太不快樂了 ，蔡政府一而再再而三違法違憲，通過一堆不公不義的法律，如促轉條例、黨產委員會等，如此為所欲為的情況下，已經把她的執政正當性用完了。

除了痛批蔡政府執政不力，武之璋也將矛頭指向國民黨主席吳敦義，武之璋不滿表示，大家抗爭了兩年，吳連個屁也不放，僅說不介入抗爭事件，這還像個在野黨的黨主席嗎？令人匪夷所思！

武之璋指出，現在黨內的總統參選人韓國瑜好不容易恢復藍營氣勢，沒想到吳敦義卻引來郭台銘之亂，到現在還在亂，希望借助國民黨力量，帶領大家衝到立法院、行政院，只有國民黨覺醒，引導大家抗爭，2020才有贏的機會。

武之璋表示，活動也邀請許多專家針對年金、教改、憲法等議題發表意見，希望供吳主席參考， 也讓蔡政府聽到大家的訴求，翻轉台灣的未來。

活動由庶民联合自救會發起，協辦單位包含藍天行動聯盟、中華民族團結協會、中華民國忠義同志會、中華民國退將社服總會、中華復興黨、中華民國軍政府、中華民國退伍軍人權益促進會、全民拔菜總部等。

(中時 )