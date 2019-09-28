藍天行動聯盟主席武之璋。（張鎧乙攝）

庶民聯合自救會28日在台北市政府前舉辦庶民自救大會，現場滂沱大雨仍聚集了逾百民眾，因不滿蔡英文執政以來倒行逆施，藍天行動聯盟主席武之璋痛批國民黨主席吳敦義，不敢領導抗爭，一個屁也不放，放任郭台銘之亂，武之璋直言，只有國民黨覺醒，我們才有贏的機會。

武之璋痛批吳敦義，當年軍公教聯盟民間的活動在凱道可以發動10幾萬人，假如當時吳主席動員全省的黨部支援的話，蔡英文可能早就逃亡了。

武之璋不滿表示，吳敦義不像個在野黨主席，那麼多的團體求助吳敦義，他竟然說不介入任何抗爭團體抗爭事件，今天韓國瑜好不容易起來了，恢復藍營的志氣跟鬥志，結果吳敦義又引來郭台銘之亂，連譴責一句話都不敢講，民眾也痛斥吳敦義怕死。

武之璋表示，活動邀請許多專家針對年金、教改、憲法等議題發表意見，希望供吳主席參考， 也讓蔡政府聽到大家的訴求，讓她自做警惕自做悔改。

武之璋高喊，盼能藉助吳敦義的力量，帶領大家衝立法院行政院，只有國民黨覺醒，只有國民黨領導我們出來抗爭，才能在大選有贏的機會。

(中時 )