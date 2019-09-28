一直很重視孝道的陳杰（右）主動幫用餐的長輩們夾菜盛湯。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市老人會及彰美獅子會28日在彰化市南郭國小，舉辦重陽敬老餐會，席開百桌。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美（中）也特別出席餐會向長者們祝賀重陽佳節愉快。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市老人會及彰美獅子會28日在彰化市南郭國小，舉辦重陽敬老餐會，席開百桌。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

重陽節將至，彰化市老人會及彰美獅子會28日在彰化市南郭國小，舉辦重陽敬老餐會，席開百桌，前來參與盛會的老寶貝們都吃得眉開眼笑；彰美獅子會會長陳杰禮數周到，一一幫用餐的老人們夾菜、盛湯，希望在重陽節期間讓長輩們齊聚吃平安餐，祝福大家「呷百二」。

陳杰表示，老吾老以及人之老，長輩們辛苦一輩子全是為了下一代，因此「百善孝為先」，他認為一定要先尊重、孝順自己的長輩，進而擴及其他長輩，在日常生活小節中，常以讓座等小動作，具體體現「老吾老、以及人之老」。

陳杰說，在彰化市長任內首創公所春節敬老金6000元，也曾發現有獨老過世多日，卻無人發現個的個案，因而創立彰化市公所社會福利志工隊，每天為獨居老人送餐、每月定期環境清掃，他當時還以個人名義、出資捐贈市公所志工隊一輛專車，方便志工們載老寶貝們就醫看診，每天關心老人家、噓寒問暖。他說，如今回首過去，再看當今縣府積極推動的復康巴士、長照關懷據點，不難看出當時彰化市施政的前瞻遠見。

彰化市老人會會長溫蔡秀春表示，彰化市老人會是全彰化組織最龐大的老人會，會員約有六千人，80歲以上的有1300多人，老人會平時舉辦各項運動競賽、健行、歌唱等活動，讓長者們學習及動動身體，每天互相照應，而敬老餐會也行之多年，主要就是要祝福長者們身體健康。

(中時 )