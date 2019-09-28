高市府民政局和鳳山區公所今天上午在中正預校舉辦重陽敬老活動，近萬人參加，市長韓國瑜到場為老人家獻唱「甜蜜蜜」，也送給長輩壽桃祝長輩健健康康呷百二，當地議員及立委也幾乎到場，但韓國瑜前腳離開，媒體採訪台下的黃捷時，遭多名民眾上前辱罵黃捷「垃圾」、「沒水準」，甚至有人還試圖對她動粗，幸經現場人員制止，衝突未擴大，警方隨後到場護送黃捷離開。

黃捷在現場向警方表示，不願提告。但中午過後在臉書貼文表示決定提告，黃捷在臉書中指出，早上有多位「韓粉」包圍她，辱罵她多次「垃圾」，說她「沒水準」、「最沒品」，對著她比倒讚，甚至越罵越靠近，作勢要動手；個人榮辱是小事，但「韓粉」這些不理性的行為已經不是第一次，日前衝進議會（民進黨團辦公室）罵議員「臭三八」、寄恐嚇信到服務處，甚至威脅議員的家人，都已經嚴重影響議員進行市政監督的工作了。

(中時 )