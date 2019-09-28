國民黨高雄市長韓國瑜問鼎總統之路，關鍵取決於「中間選民」，文化大學新聞系主任胡幼偉建議，韓陣營要整理一份政策對照表，讓人一目了然，特別是台灣安不安全及人民有不有錢的大政策方向上，比對韓國瑜主張的好、蔡英文主張多爛，政策說明一清二楚，就能發揮影響力，爭取中間選民青睞。

胡幼偉表示，有人不知道投給韓國瑜好，還是投給蔡英文好，韓陣營應該要拿韓蔡互相比較，並講給人民聽；「對照表」策略有2個重點，第1，蔡不清楚的事情，韓簡單扼要她知道，第2，蔡難以決定的事情，韓能個清楚提出方向，讓選民看到韓與蔡的差異。

胡幼偉認為，韓國瑜不僅要說政策，還要簡單明瞭，同時拿來跟蔡英文的言行做對照，一定要有比較，就是幫中間選民做個清楚比較，可以一看到就知道，然後做出選擇。

胡幼偉強調，政策對照表宣傳光靠韓國瑜力量不夠，藍營名嘴、鋼鐵韓粉要開始好好宣傳，特別是韓粉透過跟家人、朋友、同事的親身接觸，要把韓國瑜與蔡英文拿來對照，不是只說韓的好或蔡的爛。

(中時 )