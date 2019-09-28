秋高氣爽正是出遊好時機，冬遊補助開始囉！來台南走走吧，新化虎頭埤吊橋看日出、遊船賞湖光山色，虎月吊橋前的阿勃勒如浪漫黃金雨、湖畔遇見愛撒嬌的黑天鵝。傍晚穿相約關子嶺，穿日式浴衣當網美、泡全台唯一泥湯溫泉，嚐竹竿雞，夜晚賞光影燈飾藝術，限定日期更有3D光雕投影秀！

「仁者樂山，智者樂水」！台南就有一個有山有水的樂活景點，這是位於新化的「虎頭埤」，號稱台灣第一水庫的虎頭埤。距今超過百年歷史，有不少文人雅士對讚頌美景，也有「小日月潭」美稱。

一進入園區，就能看到一個睜大眼的老虎雕塑向旅人Say Hello！一眼望去，寧靜湖面四周圍繞著翠綠山林，在湖畔還有一群黑天鵝玩耍，昂首挺立游泳，不時還發出如嬰兒般叫聲，彷彿在向遊客撒嬌。

1905年虎月吊橋建成後，虎頭埤更增添湖面優雅韻味，翠綠山林中藏著幾株黃色阿勃勒，如黃金雨灑下好浪漫，映照湖中倒影更顯詩意，無怪求好心切的周杰倫也到此取景拍攝電影《天台》。

悠遊虎頭埤可選擇步行、騎單車，也能踏著天鵝船或划著獨木舟悠遊湖。園區還有一個「太陽能船」，環保電力讓助船緩緩航行，邊吹微風聽著解說，細細品味大自然之美。

水庫內的休閒設施也很完善，可露營、烤肉、住宿、釣魚，還能在此品味香醇東山咖啡，吃美味茶葉蛋。

清晨與黃昏是虎頭埤各有不同風貌，光影和湖面染上炫麗色彩！不同時節來這也有美麗景致，春天木棉花、秋天欒樹等，微風吹動時，花瓣繽紛飄落更讓旅人神往。

(中時電子報)