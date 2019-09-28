參與南投社區總鋪師美食料理競賽獲獎團隊每人都歡喜不已的和評審人員合影留念。（楊樹煌攝）

南投縣政府文化局為推廣社區拿手好菜及美食文化，28日在九九峰文化藝術園區舉辦「南投社區總鋪師美食料理競賽」，共有全縣30個社區、5個學校餐飲代表隊以在地食材及社區故事，創作出社區手路菜料理，每道菜味覺、視覺俱佳，加上各社區獨特團結和樂的人情味，讓料理更加美味動人。

全程在場與社區居民同樂的副縣長陳正昇表示，社區與美食的結合，正是南投社區精神能量累積成果的展現，料理結合在地食材，透過團隊的規劃、製做過程的用心，帶出社區的動能，更希望各社區的手路菜，未來能成為社區營造更大的亮點。

社區總鋪師美食料理競賽特別聘請妖怪村飯店總經理林怡鳳、泰雅渡假村總經理李吉田、南投喬頭肉圓主廚許福能、日月潭晶園休閒渡假村副總張心盈、許志滄擔任委員，評審涵蓋學術及實務界。

競賽結果出爐，梅村社區獲社區組創意組合獎、鐵山社區獲饕客料理獎、台灣城鄉風貌人文協會獲料理故事獎、麒麟社區總體呈現獎、和興社區擺盤藝術獎、新北社區頂級美味獎、珠仔山社區同心協力獎、松林社區色香味俱全獎、富州社區行銷潛力獎、光榮社區最佳人氣獎、慈恩社區溫馨隊南投宴特別獎。

學校組第1名南開餐廚食藝社、第2名南開科大愛上料理、第3名同德家商餐一乙、佳作為南開餐飲管理系及同德家商烹階二甲。

(中時 )