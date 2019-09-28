南投縣政府文化局為推廣社區拿手好菜及美食文化，28日在九九峰文化藝術園區舉辦「南投社區總鋪師美食料理競賽」，共有全縣30個社區、5個學校餐飲代表隊以在地食材及社區故事，創作出社區手路菜料理，每道菜味覺、視覺俱佳，加上各社區獨特團結和樂的人情味，讓料理更加美味動人。
全程在場與社區居民同樂的副縣長陳正昇表示，社區與美食的結合，正是南投社區精神能量累積成果的展現，料理結合在地食材，透過團隊的規劃、製做過程的用心，帶出社區的動能，更希望各社區的手路菜，未來能成為社區營造更大的亮點。
社區總鋪師美食料理競賽特別聘請妖怪村飯店總經理林怡鳳、泰雅渡假村總經理李吉田、南投喬頭肉圓主廚許福能、日月潭晶園休閒渡假村副總張心盈、許志滄擔任委員，評審涵蓋學術及實務界。
競賽結果出爐，梅村社區獲社區組創意組合獎、鐵山社區獲饕客料理獎、台灣城鄉風貌人文協會獲料理故事獎、麒麟社區總體呈現獎、和興社區擺盤藝術獎、新北社區頂級美味獎、珠仔山社區同心協力獎、松林社區色香味俱全獎、富州社區行銷潛力獎、光榮社區最佳人氣獎、慈恩社區溫馨隊南投宴特別獎。
學校組第1名南開餐廚食藝社、第2名南開科大愛上料理、第3名同德家商餐一乙、佳作為南開餐飲管理系及同德家商烹階二甲。
(中時 )
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