新北市坪林區公所提前慶祝九九重陽佳節，今（28日）上午8時30分至下午1時於坪林國中體育館舉辦「2019年度慶祝重陽佳節暨珍惜水資源宣導活動」。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區公所提前慶祝九九重陽佳節，今（28日）上午8時30分至下午1時於坪林國中體育館舉辦「2019年度慶祝重陽佳節暨珍惜水資源宣導活動」。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區公所提前慶祝九九重陽佳節，今（28日）上午8時30分至下午1時於坪林國中體育館舉辦「2019年度慶祝重陽佳節暨珍惜水資源宣導活動」。（坪林區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林區公所提前慶祝九九重陽佳節，今（28日）上午8時30分至下午1時於坪林國中體育館舉辦「2019年度慶祝重陽佳節暨珍惜水資源宣導活動」，超過千名長者響應本次活動！

首先由婦女會開場舞出女力新氣象，再來媒合中華民國紳士協會進行長者保護宣導，讓坪林長者能了解自身的保護重要性，緊接著松年大學舞蹈班及歌唱班帶來一系列表演活動，展現坪林銀髮奇蹟。舞蹈班的帶動讓台下觀眾不自覺的跟著拍手律動更以採茶歌入舞，讓坪林在地特色融入整場會場中；歌唱班演唱《思念來借過》《難忘的情人》，樂聲悠揚牽手相依偎。

坪林區公所表示，發放重陽禮金及秋節慰問金採匯款轉帳或現金領取，今年更有市長祝福重陽敬老禮金大紅包（含滿百、逾百），為服務長者，如有特殊需求更有到府致贈的服務，讓區內長者能感受到滿滿祝福。

坪林區長施明慧表示，「重陽禮金發放採納里長們的貼心建議，獨立安排90至99歲長者專區，減少高齡長輩們的辛苦排隊時間，百歲長者則由公所親送到府。在這裡帶來三千萬的祝福給各位阿公阿嬤，千萬要健康、千萬要快樂、千萬要幸福，敬祝重陽佳節愉快！」

(中時 )