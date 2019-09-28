2019年後龍石滬文化節在外埔合歡石滬舉行。〔謝明俊攝〕

2019年後龍石滬文化節在外埔合歡石滬舉行，汽球公主大受小朋友歡迎。〔謝明俊攝〕

2019年後龍石滬文化節在外埔合歡石滬舉行，大小朋友一起下到石滬捕撈魚類及貝類。〔謝明俊攝〕

2019年後龍石滬文化節，28日下午在後龍外埔合歡石滬歡樂登場，超過1千名遊客到場，主辦的後龍鎮公所除了準備熱鬧的歌舞表演、石滬文化介紹、汽球女王表演等節目來炒熱現場氣氛外，會場並有闖關遊戲供大小朋友玩樂，節目最高潮是後龍長朱秋隆帶著民眾下到石滬捕魚，實際體驗舊時石滬捕魚的樂趣。

位在後龍鎮外埔沙灘的合歡、武乃等2個石滬，根據考據歷史超過300年，是目前台灣本島僅存至今仍能夠捕魚作業的石滬，也被文化部列為歷史景觀，被苗栗縣政府視為縣寶之一。其中合歡石滬面積較大，略呈4分之一圓型，半徑超過300公尺。到現在附近居民每逢退潮時間，都會到石滬採集海瓜子、石蚵等貝類，並捕撈被困魚類，據當地阿嬤表示，月前還曾抓到一尾10多斤的大紅魽。

為了推廣石滬文化，後龍鎮公所已連續多年舉辦石滬文化節，近幾年，石滬文化節名氣打開後，每次舉辦報名，名額都是秒殺，今年開放1000個名額，才開放報名的上午就已額滿結束。

為了配合退潮時間，今年石滬文化節活動選在28日下午2點開始，4時開始進入石滬實際體驗捕撈作業，主辦單位並準備石滬文化介紹、有獎徵答、汽球女王等表演及串場節目，以及闖關遊戲等供大小朋友共樂，活動最高潮就是大家同時走下石滬，四處尋捕被困魚兒，讓民眾實際體驗傳統捕魚樂趣。

(中時 )