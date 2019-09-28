巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天在聯合國警告，巴基斯坦和印度之間的克什米爾爭議，恐升級成為全面的核武戰爭，對世界帶來不利後果。

伊姆蘭汗在長達50分鐘的火爆演說中表示，印度可能在克什米爾這個以穆斯林為主的地區發動一場「大屠殺」。印巴這兩個擁有核武的敵對國家成了聯合國大會的焦點。

他的激烈言詞與印度總理莫迪（Narendra Modi）1小時前的演說形成強烈對比。這名印度民族主義領袖吹噓自己在內政方面的成就，只間接地以恐怖主義指涉巴基斯坦。

兩人發表演說時，聯合國總部外有數以千計抗議民眾聚集示威，在場有莫迪支持者及反對他鎮壓克什米爾的群眾。自從新德里在8月稍早取消克什米爾的半自治地位後，當地現在遭到當局封鎖。

伊姆蘭汗警告，如果印度把當地因應鎮壓的激進攻擊怪到巴基斯坦頭上，兩國之間2月爆發的衝突緊張可能重演。

伊姆蘭汗表示：「如果兩國之間爆發傳統戰爭，什麼事情都可能發生，但是假設一個比鄰國小7倍的國家面臨抉擇：要麼投降，要麼為自由而戰，直到死亡。」

伊姆蘭汗警告：「我們會怎麼做？我自問。我們會戰鬥…當一個核武國家要奮戰到底時，造成的後果將遠遠超越邊界。」

(中央社)