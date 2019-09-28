中職人氣王「恰恰」彭政閔引退戰倒數1天，28、29兩日宣告滿場，而中信兄弟球團也開發不少引退紀念商品，恰粉們為了搶先入手不惜徹夜排隊，只為了趕在第一時間拿到彭政閔的商品，不過因為搶購人數眾多，許多商品早在開打前就銷售一空。

彭政閔即將引退，今日開放第二波引退紀念商品，包含恰是傳奇引退賽比賽用球、恰是傳奇紀念金手套等，因為僅限球場及實體通路販售，不開放網路預購，被視為必購商品，許多球迷昨晚就開始排隊，只為搶先入手。

彭政閔引退賽比賽用球(中)被球迷視為必購商品，老早就被搶購一空，其他2顆紀念球則可以在網路上預購。（黃國峰攝）

今日賽事下午2點開放進場，不過還沒到中午球迷就已排隊包圍球場，一進場便立刻衝向商品部，排隊買商品的球迷一路從右外野的好運來洲際宴展中心，排到左外野延綿不絕。有上午10點就在球場外面排隊的球迷，直到下午4點多才成功進到商品部，不過眾多商品例如貼紙包、傳奇抱枕、紀念金手套等，早在4點前就銷售一空，尤其印有引退紀念LOGO的彭政閔引退賽比賽用球，更是球迷首要搶購目標，讓不少球迷感嘆，「引退商品好難買！」

雖然第二波引退商品沒有在網路上販售，不過紀念T-shirt、引退紀念毛巾及另2款紀念球，即日起至10月1日在網路上開放預購，11月28日後將陸續出貨。

彭政閔第二波引退紀念商品僅限現場販售，許多球迷為了搶購徹夜排隊。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

排隊買商品的球迷從右外野排到左外野。（鄧心瑜攝）

(中時電子報)