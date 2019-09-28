天涼好個秋，品「旬味」賞山海！萬里龜吼、野柳以及石門富基都有盛產萬里蟹，周邊景色山海一線，令人心曠神怡，民眾來到這裡，除了可以沿著龜吼漁港到野柳漁港間的海岸線步行，沿途欣賞海岸美景，參加萬里蟹蟹舞，吃著美味的萬里蟹，一同與萬里蟹及北海岸美麗景色渡過這兩天假日吧！

避風塘炒三點蟹，蔬菜酥脆的口感與萬里蟹鮮甜味一同爆發出來。（圖取自新北市漁業處官網）

龜吼滿街的海鮮餐廳大部分為萬里蟹品牌合作餐廳，使用標榜的萬里在地花蟹、三點蟹及石蟳，美味無法擋，清蒸是品嚐萬里蟹最天然的味道，不過也有饕客喜歡避風塘炒蟹、麻油口味等，不管如何萬里蟹濃郁的海味，搭什麼都適合，趕快去品嚐！

紹興麻油花蟹麵線，既可當主餐又可品嚐到紹興麻油與花蟹融合在一起的香味。（圖取自新北市漁業處官網）

喜愛在家放開心胸品嚐萬里蟹的食客們也不用煩惱，萬里蟹好品質只要不過度烹飪，原味就很棒，但也可以適當變換一下口味，桃園王媽媽表示，之前女兒從野柳活蟹市集帶了10幾隻螃蟹，清蒸後剩6隻吃不完，不知道要怎處理，所以就想學一下海鮮餐廳拿去炒洋蔥蛋試試，蠻怕做錯的。

沒想到洋蔥炒蛋萬里蟹其實非常簡單，開火將半顆洋蔥爆香，倒入隔夜放冰箱保存的熟蟹，就一直翻炒加熱，家人喜歡胡椒味，所以加了3-4次現磨胡椒粉不額外加鹽，最後再倒蛋，就讓家人把他給吃光了，原來萬里蟹料理不怎麼難，只要螃蟹夠新鮮怎麼調為都好吃！

日前新北市政府宣告萬里蟹產季正式到來，最引人注目的就是萬里蟹蟹舞活動了，記者會上大動作邀請敢秀喜愛跳舞的民眾，只要到新北萬里蟹產地龜吼、野柳、富基以及漁人碼頭等四大漁港，即可找到活動指示牌，「新北漁樂快爆」粉絲團可找到活動解說與活動頁面PO文，依照解說影片一同跳可愛的蟹蟹舞，錄製上傳至活動頁面，就有機會中獎。

暫且放下壓力，給自己一個小旅行！賞碧海藍天、漁港悠閒風情，帶著一個放空的心，看看美麗的台灣！

(中時電子報)