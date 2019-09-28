大陸女星范冰冰去年捲入稅務風波，演藝事業中斷，最後以罰款40億台幣完結，加上她日前與未婚夫李晨閃電分手，雖然范冰冰愛情與事業面臨重大轉折，但她仍積極復出，知名品牌LV昨就曬范冰冰新照，但卻被陸網友狂留負評，最後LV則刪照收場，不過范冰冰的國際公關總監今則發文送暖：「一直屬於你的 從未停止」。
國際知名品牌LV昨晚突在社群網站宣布范冰冰為品牌代言人，還曝光范冰冰多張新照，正當外界以為范冰冰重現過去「范爺」氣勢復出時，沒想到網友卻不領情，狂留負評狠酸，最後LV則悄刪照，也讓范冰冰的復出最後仍已失敗收場。
儘管范冰冰復出場面尷尬，不過她的工作室國際公關總監、執行經紀人張馨靈今凌晨則在微博送暖：「一直屬於你的 從未停止 永恒的情誼 永遠的陪伴」，並標記「#范冰冰路易威登全球代言人」，但也引發兩派評論，有人支持「陪伴是最好的告白」、「支持范冰冰」，但也有網友狠酸「經紀人護航不意外」、「別出來了」。
(中時電子報)
#范冰冰
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