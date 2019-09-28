交通部今年補助計程車駕駛人淘汰舊車換購新車，因申請太踴躍，汽車廠商供不應求，造成駕駛人無法在規定的3個月內完成購車。台中市政府交通局28日提醒參與汰舊換新購車的計程車駕駛人，如無法依原規定3個月內完成購車領牌，務必到交通局申請延長。

交通局長葉昭甫指出，為降低台中市空氣汙染，配合交通部老舊計程車汰舊換新政策，鼓勵年限較久的計程車添購新車，也推動低汙染、省能源、智慧化的軌道運輸系統，目前台中市電動公車數量已在全國名列前茅。

很多計程車業者響應老舊計程車汰舊換新政策，台中市老舊計程車汰舊換新補助申請踴躍，交通局統計，兩階段共有363名駕駛人符合資格，為確保駕駛人購車權益，市府已在交通局網站最新消息公告，逐一寄發公文提醒，請符合展延期限的申請人，向交通局提出申請。

葉昭甫說，交通部修正《老舊計程車更新補助要點》，明定申請人未能於受理機關核定發文日起3個月內購買全新車輛，並完成登檢領照者，必須於規定期限屆滿前，檢具新車訂單或其他相關證明文件，向受理機關申請延長3個月期限，變更原申請補助種類，以1次為限。

此外，如需變更申請補助種類，原申請電動計程車者，以變更為油電混合計程車或燃油計程車為限；原申請油電混合計程車者，以變更為燃油計程車為限。

(中時 )