勞動部勞工保險局大樓，下午3時30分發生工安意外，1名50多歲的男姓工人，在大樓內進行電線施工時觸電，當場昏迷倒地，警消獲報到場後，緊急對其進行CPR救治並送醫，目前已恢復呼吸、心跳，仍在醫院觀察療養中。

警方及北市勞動局人員，現已傳喚工程包商及工人同事，並調閱周遭監視器，遭進一步調查案發經過，釐清有無相關的工安疏失中。

(中時 )