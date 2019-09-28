勞動部大樓施工 50歲工人遭電擊重傷 17:212019/09/28 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部大樓28日下午發生施工意外。（取自GOOGLE街景） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部勞工保險局大樓，下午3時30分發生工安意外，1名50多歲的男姓工人，在大樓內進行電線施工時觸電，當場昏迷倒地，警消獲報到場後，緊急對其進行CPR救治並送醫，目前已恢復呼吸、心跳，仍在醫院觀察療養中。 警方及北市勞動局人員，現已傳喚工程包商及工人同事，並調閱周遭監視器，遭進一步調查案發經過，釐清有無相關的工安疏失中。 (中時 ) #大樓 #工人 #工安 #施工 #勞動部 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部產學計畫迎新 04:102019/09/24 產業特刊 勞動部創客職人日市集 28日中壢登場 15:212019/09/25 生活 外籍看護工補充訓練 報名人數竟掛蛋 21:322019/09/25 生活 外籍看護補充訓練 報名掛蛋 04:102019/09/26 政治要聞 台灣人真命苦！我國年總工時排全球第4高 19:462019/09/26 生活 勞動部產學計畫「未來，由我決定」 14:252019/09/27 生活 放寬！打工族也能跟著見紅字就休 15:032019/09/27 財經 微型創業鳳凰12年有成 創業者翻轉人生 16:352019/09/27 生活 勞動部：打工族亦可彈性上班與休假 20:552019/09/27 生活 打工族彈性休假 勞動部說OK 04:102019/09/28 生活新聞 社會熱門新聞 翁幾十萬黃金藏洗衣機 卻200元回收了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 媽跟女兒吵架 家中兩犬竟發狂咬死她 - 社會 汐止新台五路清晨豪雨狂炸 汽機車陷泥流 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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