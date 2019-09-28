新生代樂團KaNIT團員以台灣原住民為主，登台獻唱經典老歌。（譚宇哲攝）

新生代樂團KaNIT團員以台灣原住民為主，登台獻唱經典老歌。（譚宇哲攝）

曾心梅獻唱《思念你的心肝你敢知》。（譚宇哲攝）

高蕾雅演唱《姐妹》。（譚宇哲攝）

吳亦帆演唱《站在高崗上》。（譚宇哲攝）

林育群演唱《我只在乎你》。（譚宇哲攝）

賴慧如演唱《圓仔花》。（譚宇哲攝）

辛龍演唱《愛情釀的酒》。（譚宇哲攝）

由旺旺文教基金會舉辦的「向新北市長照天使致敬」公益演唱會，28日下午在新北市三重綜合體育館演藝廳登場，邀請新生代樂團KaNIT、曾心梅、林育群、辛龍等7位藝人、團體登台獻唱22首經典歌曲，讓在場800位長照志工聽得如癡如醉。

旺旺集團公益演唱今年邁入第7年，活動由金鐘主持人李明依主持，邀請新生代樂團KaNIT、曾心梅、高蕾雅、吳亦帆、林育群、賴慧如、辛龍等人接力獻唱，新北市副市長謝政達、中國電視公司總經理胡雪珠、新北市衛生局長陳潤秋、寶來建設董事長陳汪全等人也到場，與志工同樂。

演唱會由KaNIT演唱《我是一隻小小鳥》、《大海》、《我的未來不是夢》等經典歌曲揭開序幕，團員以原住民為主，熱情奔放的舞台魅力，炒熱現場氣氛。

緊接著登台的金曲台語歌後曾心梅獻唱《思念你的心肝你敢知》、高蕾雅《姐妹》、吳亦帆《站在高崗上》、小胖林育群《我只在乎你》等耳熟能詳的老歌，唱到經典處更讓許多聽眾齊聲合唱，場面溫馨。

胡雪珠表示，長照服務員是非常重要的社會資產，內政部統計，到今年6月為止，全國有352萬65歲以上老年人口，占現有人口的14.9％，年增率是5.2％，到2026年將邁入超高齡社會，身邊每10個人就有3到5位是老年人，希望有更多人加入常照行列，讓家庭喘息，避免因不堪照顧壓力衍生的家庭悲劇。

謝政達表示，新北市65歲以上老年人人口已達56萬人，每月更以3000人的速度成長，失能者達15萬人，感謝長照服務員的努力，未來希望能持續提升照服員的薪資及專業性，打造銀光未來城。

(中時 )