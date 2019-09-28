許書豪、廖柏雅今（28）日為響應教師節活動，在孔廟舉辦的「儒風．藝遊好時光園遊會」演出，向全國教師致敬；許書豪特別感謝學生時期的體操老師，因當時練習體操遇到不少困難，需要勇於挑戰面對，學習如何忍痛忍耐，這樣的精神一直影響他至今，特別是做人處事的態度。

許書豪今為教師節活動壓軸獻唱。（新視紀整合行銷提供）

許書豪國小一年級時，因課外輔導班接觸體操，當時老師覺得他有天賦，推薦他去專業的體操班上課，回想學習體操過程不斷受傷，許書豪表示：「但包括挫傷、手破皮、關節、腳踝等，最嚴重一次是體操落地膝蓋打直沒有彎曲而受傷。」他一直練到國小六年級，後來因身高抽高，不適合才放棄。

廖柏雅今為教師節活動壓軸獻唱。（新視紀整合行銷提供）

廖柏雅小時候學琴曾有一段時間住在老師家裡特訓，「那個時候壓力真的很大，一早起來練琴，接著再上4小時的個別課，被罵到很難過時，只好躲進去浴室沖澡偷偷哭，洗完，哭完，整理好後，晚上繼續練琴，很辛苦，但我很感謝這位老師這麼疼愛我，也教我在音樂裡找到樂趣，為我培養出極大的抗壓性」。

(中時 )