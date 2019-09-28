美國國務院網路及國際通訊與資訊政策副助理國務卿史崔爾（Robert Strayer）表示，美國總統川普不會以解禁華為作為換取中美貿易協議的籌碼，「解禁華為不是貿易談判的一部分」。

南華早報報導，史崔爾是在布魯塞爾一場歐盟與日本合辦的首場歐亞連結（EU-Asia Connectivity）論壇場邊，接受南華早報訪問。這場論壇被視為意在對抗中國「一帶一路」倡議。

史崔爾表示，川普（Donald Trump）最近已經說了，不會讓華為在美國做生意，這不是貿易談判的一部分。當被問到是否在任何情況下都是一樣的態度時，史崔爾回答，「是的」。

川普今年5月曾說，為了結束貿易戰，華為或許可以被包括進來。

歐洲各國在圍堵華為的過程中出現了不同聲音與考量。有外交人士表示，英國，法國和德國似乎不太可能對華為實行全面禁令。

史崔爾表示，希望所有國家以及一些大的經濟體，採用安全標準去保護人民，並保護美國和這些國家的重要經濟關係以及直接的安全關係，或透過北大西洋公約組織（NATO）的間接安全關係。

史崔爾稍早在這場論壇上，與中國的代表為了華為而起了小爭執。

中國外交部國際經濟司副司長郭學軍向在場的歐洲外交官、企業領袖保證，華為承諾會關閉所有潛在的後門，以回應對西方國家認為華為可能向中國國安單位妥協、協助蒐集用戶資訊的疑慮。

史崔爾在受訪時表示，華為的相關承諾沒有意義，因為最終的決定權在中共手裡。中共將決定華為是否採取不利於人民利益的行動。

(中央社)