基隆市政府28日在碧砂漁港舉辦的「漁夫鍋決賽暨頒獎典禮」，邀集在地店家參賽切磋，並由副市長林永發（中）頒獎。（基隆市政府提供）

基隆市政府28日在碧砂漁港舉辦的「漁夫鍋決賽暨頒獎典禮」，邀集在地店家參賽切磋，並由副市長林永發頒獎。（基隆市政府提供）

基隆獨家推廣的漁夫鍋已邁入第4年，為了讓更多人品嘗，28日在碧砂漁港舉辦決賽暨頒獎典禮，參賽的店家們互相交流、切磋，運用基隆海產來自創漁夫鍋物，帶給民眾澎湃的海鮮美味，副市長林永發也頒獎給前3名得主，並期許透過比賽來行銷在地食材，進而帶動地方產業。

林永發表示，「漁夫鍋」是基隆市冬季美食的代名詞，今年的賽程中用了將近22種在地食材，還透過大家的集思廣益，除了過去的火鍋形式，也開放乾鍋等創意，希望透過比賽的過程，讓消費者知道，基隆市有這麼多的優質食材，進而帶動地方產業經濟。

此次賽事競爭激烈，各店家紛紛端出澎派驚豔的鍋物出賽，賽場更是香氣四溢，令人食指大動，吸引不少民眾聞香而來觀賽。

產業發展處表示，比賽結果由vivacious pasta苗圃義大利餐廳、丸山日式涮涮鍋及長榮桂冠酒店獲得海隆王漁夫鍋的冠軍、亞軍與季軍獎；「本港漁夫鍋獎」則分別由暖暖小館、尼斯灣海洋景觀餐廳、鍋奉行、廣海食堂、邦彼諾及藻樂趣海藻創意美食獲得。另外，自11日至20日展開的「漁夫鍋線上人氣獎」，則由獲得400多票的鍋奉行奪得殊榮。

產發處指出，漁夫鍋競賽，不僅僅是單純的競爭賽事，更是提供一個機會，讓來自各性質的店家互相交流、切磋，店家們藉由基隆嚴選的海鮮食材，建構一個良好的美食交流平台，也讓外界看到基隆的「軟實力」。

(中時 )