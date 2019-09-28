有支持者坐著輪椅，揮舞小國旗來為洪秀柱（右）加油，讓她十分感動。（程炳璋攝）

挺身南征立委的前國民黨主席洪秀柱旋風席捲台南，28日密集行程皆有「洪粉」到場，國民黨台北市議員羅智強南下助講相挺，「柱柱姐」趁教師節選在孔廟附近的人行道街頭開講，狠批蔡英文總統上任後從未參加過祭孔大典，不夠尊重老師。

洪秀柱28日上午到東區裕聖活動中心參加社區舉辦的老寶貝模特兒走秀活動，風趣自比是「資深小姐」，並在現場與長輩熱情互動。提到高雄市長韓國瑜近日在議會出席頻遭綠營議員圍剿，直言民進黨打擊韓國瑜信心的伎倆無限上綱，早被大家看破，不足為奇。

洪秀柱下午在中西區孔廟旁展開街頭開講，在國民黨內有戰神稱號的羅智強站台助講，他砲火猛轟高雄的「大港開唱」音樂團體一面拿納稅人繳的政府補助金，一面飆髒話罵特定社會事件內的納稅人是沒有骨氣的行為。

洪秀柱批評民進黨選在教師節過黨慶，蔡英文上任後卻從未參加祭孔大典，根本不尊重老師，更想問蔡英文當初的老師怎麼教導她？

針對國民黨主席吳敦義考慮自提不分區立委第1名，又傳出支持者要求讓韓國瑜兼任國民黨第一副主席，她則以「尊重黨主席、非我權責，不予置評」簡單略過。

柱柱姐挑戰逆境的政壇小辣椒精神展現支持效應，網路人氣逐漸飆升，她28日一整天拜票行程都有粉絲到場，有支持者手持洪秀柱肖像的大旗揮舞，有的手拿小面國旗加油，爭相與她握手合影。

(中時 )