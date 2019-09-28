羽球女單世界第1的戴資穎，28日在韓國羽球公開賽女單準決賽碰上「天敵」伊瑟儂(Ratchanok Intanon)，無奈以19比21、11比21敗下陣來，止步4強，這也是小戴生涯遭遇伊瑟儂的第14場敗仗，看來伊瑟儂真的很會打贏小戴。

重返世界女單第1的戴資穎，28日女單準決賽對上泰國女將伊瑟儂，是極少數跟小戴生涯對戰勝多於負的好手，伊瑟儂遭遇小戴生涯戰績13勝12敗略占上風，不過最近兩次碰頭(今年7月印尼、今年4月馬來西亞)都由小戴取勝。

一開賽伊瑟儂搶占上風，順利取得5比1領先，儘管戴資穎努力追到8比9，卻又被伊瑟儂拉開，幸好小戴並未洩氣，接著一口氣連取6分，順利取得超前優勢，可是伊瑟儂也再超前，更從17比19比數連拿4分，竟以21比19拿下首局。

來到第2局，伊瑟儂一開始又是取得4比0開局，雖然戴資穎仍不放棄，持續緊咬比數不放，可惜伊瑟儂繼續發動猛攻，把比數變成17比10大幅領先，更很快取得20比11的聽牌局面，更以21比11拿下比賽勝利，小戴止步4強。

(中時電子報)