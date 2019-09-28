展開時繁複精緻的立體書，摺起來卻迷你到能收進口袋裡。走進「口袋立體書」展，21位來自台灣各地的紙藝師，展出紙上袖珍世界，有精緻的「娃娃屋」、有如蛇腹的「隧道書」，還有中式經典的「經摺裝」。其中一對七年級雙胞胎兄弟葉羊和葉禮華，一個玩紙藝、一個畫插畫，兩人合作「半隻羊立體書實驗室」，做出細緻的立體作品，連故宮、衛武營都和他們合作立體卡片，專門賣給觀光客。

「半隻羊」展示的作品「立體狗狗」，搭上流浪動物議題，將不同品種的狗設計成一頁式立體書，不只能摺起來收納，還可以反摺站立變成擺飾，十分有趣，甚至有約10公分高的迷你版。本名葉禮洋的葉羊表示，他們的工作就是協助客戶，將原本平面的設計轉成立體結構，「任何一張平面圖像交給我，都能變成立體書。」

32歲的葉羊表示，做立體書的興趣源自童年，媽媽買過一本全白的聖誕節立體書給他們讀，讓他開始自學製作立體卡片，弟弟葉禮華則從小愛畫畫。兩人長大後都就讀雲科大和北科大建築相關科系，甚至葉羊的碩士論文，就是將建築結構化為紙上立體書。

雖然各自發展不同的興趣，但兄弟感情深厚，還互相約好「長大要一起創業」。先出社會的弟弟葉禮華在西基動畫擔任動畫師，等到哥哥葉羊退伍，就辭職一起創業。如今兩人創業第五年，除了接案創作立體書，也開發品牌自己的紙藝商品，更開課傳授立體書製作的撇步。

「口袋立體書職人特展」策展人涂乙欽表示，台灣製作立體書的創作者很少，但每個人都有不同的風格，藉由這次展覽將大家一次集結，「立體書源自700多年前的英國，原本是一位修士馬修．派瑞斯為了整理曆法資料，製作了一個『轉盤』裝置，後來才逐漸用在禮物書、兒童繪本上。但現在很多人都以為立體書原本救源自兒童繪本！」

52歲的涂乙欽，從小就喜歡剪紙，原本是職業軍人，退伍後開始創作立體書，「剛開始因為不太會畫畫，就自己剪廣告上的圖像來創作，或是用印章、打孔器等方式，後來才去學畫。」他的作品用「經摺裝」呈現梁山伯與祝英台相遇的過程，過程場景一頁頁展開，「立體書源自歐美，少有以華人故事為題材，希望之後能有更多以中華文化為題的作品。」

「Pocket Pop-Up Book口袋立體書職人特展」自即日起至10月20日於田園城市生活風格書店展出。

(中時 )