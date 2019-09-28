新型態娛樂性談話節目《高點鬧新聞》，本週找來「立院男神」蔣萬安和「港湖辣媽」李彥秀，上演好友狀況劇。平常上習慣政論節目的立委李彥秀表示，錄娛樂類節目感覺比上政論節目來得輕鬆，蔣萬安則是展現「男神」魅力，錄影結束後平易近人地和工作人員們一一合照。

兩人還現場演起狀況劇。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

《高點鬧新聞》找來平時問政嚴肅的政治人物們，讓觀眾看到他們輕鬆的一面，立院男神蔣萬安就當起「叫賣哥」來推薦台灣小農生產的葡萄，主持人邱沁宜跟著起鬨，要萬安挑戰網紅阿翰用嘴剝葡萄的絕活，但害羞的蔣萬安最後「吃葡萄不吐葡萄皮」，造成工作人員錄製節目後，瘋狂打包「萬安摸過的葡萄」。

蔣萬安平日照顧兒子的照片。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

港湖市場辣媽李彥秀，也在該節目中，大演「拜票」狀況劇，要拿出比高嘉瑜更厲害的熟女魅力，主持人郭岱軒扮演示範不同年齡層男選民，與李彥秀互動。更脫稿要李彥秀翻白眼來看看，其實李彥秀私下在社群軟體也展現她為人母、為人妻溫情的寫真紀錄。而蔣萬安也不輸她，常在FB粉專貼跑完行程後，花時間「陪睡」帥兒子的照片，愛家好男人形象瘋狂圈粉。本集內容也於今（28）日禮拜六晚間8點，於44頻道高點電視台播出。

主持人郭岱軒與蔣萬安、李彥秀。（圖／翻攝自郭岱軒臉書）

《高點鬧新聞》蔣萬安 李彥秀

(中時電子報)