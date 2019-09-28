非洲豬瘟中央災害應變中心今（28）日說，東帝汶民主共和國昨天向世界動物衛生組織（OIE）通報該國發生非洲豬瘟案例，東帝汶是亞洲地區繼大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓及韓國後，第10個發生非洲豬瘟疫情的國家。

依據東帝汶向世界動物衛生組織通報資訊，該國北部帝力縣後院式養豬場發生非洲豬瘟，共發生100例，發病的405頭豬隻均已死亡，該縣預估飼養4.4萬頭豬。通報中也提到Baucau市及Liquica市也有豬隻疫情，但尚未確認，後續處理及疫情發展仍待該國通報。

中央應變中心說，東帝汶與我國尚無直航航班，該國旅客來台可自印尼轉機。本月6日因東南亞非洲豬瘟疫情持續擴散時，我國即將印尼列入高風險地區，以X光機百分百檢查印尼入境旅客託運的行李及手提行李，疫病藉由印尼轉機旅客傳入我國的風險已被管控。

另外，防檢局考量亞洲疫情未歇，再度盤點有疫情但與我國無直航班機的國家，決定將蒙古及東帝汶一同列入高風險國家名單，以因應未來有可能臨時來台的不定期航班。

由於疫情在亞洲擴散，應變中心特別呼籲，防疫視同作戰，不容許有任何破口。國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功；往來臺灣與東帝汶兩地的旅客，也千萬不要違規自該國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，民眾切勿以身試法。

(中時 )