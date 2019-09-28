台灣在日本最大規模音樂市集「Taiwan Plus 2019台灣新感覺」今（28）日在東京展開，連結多達八組表演團體、逾50個台灣在地品牌，呈現文化外交軟實力，日本東京都知事首次參與。

開幕式由台灣國寶布袋戲大師陳錫煌親自到場帶來表演。文總表示，此音樂市集也是台灣文化精品展，不只呈現近年在傳統與現代之間融合、傳達當代生活型態、流行文化、土地味覺，也希望透過市集品牌故事、音樂風格及設計能量，與日本社會分享不同面向的台灣風貌。

台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷表示，Plus代表無限可能也意涵不斷成長，希望透過此次活動，讓台日文化交流更深切。去年Taiwan Plus超過5萬人到場，著眼2020東京奧運的3年計畫，將以東京為起點，向世界傳達台灣的當代文化。

東京都知事小池百合子說，台灣食物近來在日本越來越受歡迎，尤其是珍珠奶茶，深信這場活動能成為奠定台日今後文化交流的基石，也是日本認識台灣最佳契機。

本次「Taiwan Plus 2019台灣新感覺」的策展單位與設計師，均為近年台灣最重要新世代創意文化代表。連兩年活動主視覺由台灣三金大獎（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）規劃視覺的設計師方序中打造，並邀請到金音、金鐘、金曲的四組設計師Sydney＆Zen Yun、廖小子、葉忠宜與吳建龍，組合觸覺、味覺、視覺與嗅覺的創作發想，帶出在台灣不同面向上的豐富多元。

其中，音樂會由相知音樂統籌策劃，以「台式唱片行」為主題集結8組音樂團體，包含在日本累積大量粉絲的「宇宙人」、客語搖滾民謠團體「生祥樂隊」、台灣新聲代都市排灣族歌手「巴賴」、融合電子音樂及復古音樂元素「李英宏 aka DJ Didilong」、獲日本Summer Sonic好評的台灣新生代JAZZ美聲女伶「9m88」等。

市集活動則由株式會社朝寢坊屋策畫，串聯台、日兩地創意品牌及職人，透過聯名商品、獨家開發、駐店工作坊及Pop－up商店等，打造台日文創合作新可能。

(工商 )