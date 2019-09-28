青澀的國樂美少女蛻變成顏值逆天的美麗辣媽，堪稱網美等級的美女國樂團「皇媂樂團」，推出跨界流行國樂演奏單曲《皇媂再臨The Return of the Empress》，由音樂人姜道跨刀量身打造，樂曲取材自「上承貞觀之治，下啟開元盛世」的唐朝一代女皇武則天取得大唐江山的歷史故事。精湛細膩的演奏技巧，史詩般的音樂曲風，氣勢磅礴、節奏輕快，象徵皇媂樂團以女皇之姿降臨，撼動人間。

全新單曲《皇媂再臨》是國樂美少女們成長、蛻變後的一個里程碑，皇媂樂團團長心蘋和小乖、齊齊、美樂、小花、娜娜等成員們，從學生時代就開始接觸舞台表演，並在2015年一起成立了皇媂樂團，名氣並不響亮的皇媂樂團，草創初期相當辛苦，沒有資金挹注，演出機會也不多，但憑藉著姊妹們的革命情感以及對舞台的熱情與執著，一直在表演藝術領域中默默的努力耕耘，慢慢的在商演圈有了一席之地，並夢想著有一天能夠發行屬於自己的演奏專輯。即使目前有一半的團員們陸續轉換身份成為人妻、母親，但夢想並沒有就此打住，在地方媽媽們一起努力追夢之下，催生出這了首單曲，也讓發行專輯的夢想開始萌芽。

皇媂樂團成員有一半都升格辣媽。（皇媂樂團提供）

平常在家相夫教子的團員們，在酷熱的夏天裡，特別抽出一天前往宜蘭拍攝《皇媂再臨》單曲MV，在炎熱高溫的天氣下，整整拍了一天一夜，相當辛苦。古箏手小花表示為人母親後，會比以往更珍惜有這樣的機會和好姊妹聚在一起工作，所以再辛苦都不會覺得累，只想呈現出完美的作品，和大家一起完成夢想。為了拍攝MV，皇媂樂團特別到宜蘭傳統藝術中心取景，華麗的宮廷服飾與時尚現代感的改良式短旗袍，在古色古香的建築造景中切換，猶如美若天仙的古典美女穿越時空，來到了現代，創造出古典、震撼的衝突時尚美感。《皇媂再臨》單曲MV將於皇媂樂團YOUTUBE平台發佈。

另皇媂樂團成員語彤外型甜美可愛，曾出道於唱跳女子國樂團六樂弦，培養出能彈樂器、能唱歌、能跳舞的多元才藝，累積不少死忠粉絲，擁有甜美聲線的她，特別製作單曲《有你陪我》獻給長期支持的粉絲們，感謝他們在音樂路上一路相陪。

(中時 )