庶民聯合自救會今下午於北市府前抗議蔡政府執政不力，上百名民眾聚集怒吼，高舉布條大喊「執政無能！下架蔡英文！」立委林奕華上台痛批新課綱，民進黨照片大量置入在教科書裡，歷史課本以台獨史觀為出發，還列入「台灣地位未定論」，且內容極度媚日，砲轟民進黨才是中共的同路人。

林奕華表示，中華民國在歷史課本裡從1945年才出現，國父孫中山1912年中華民國卻列在「其他重要大事」，沒了完整的中華民國史觀。歷史課本裡還很媚日，找不到慰安婦事件，講日治時代的「國語政策」，說是為了幫助族群融合，但講到國民時代推「國語政策」，竟說是撕裂族群，同一本教科書同樣一件事就可以這樣分化，舔日媚日如此打壓扭曲過去所有歷史。

林奕華更不滿，歷史課本當中提到台灣地位未定論，讓中華人民共和國有機會伸張主權，直言民進黨才是中共的同路人。林奕華高聲呼籲大家，認清現況，明年總統大選支持韓國瑜，翻轉台灣的未來。

婦聯會主委雷倩上台表示，婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織、沒收99.3％的財產，政府不可以任意侵害人民權益，但現在在法學博士蔡英文手中，以依法行政為由，迫害老百姓，只有用選票改變立法院生態、決定誰在總統府，才能恢復民主法治的國家。

(中時 )