於今早(28日)生成的米塔颱風，路徑再度西修，侵台機率大增，且有可能增強為中度颱風。臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》也指出，若颱風真的侵台，最可能的情況就是週一(30日)影響台灣最劇，不過10月1日颱風就會遠離台灣，不拖泥帶水，也不會留下西南氣流。

《台灣颱風論壇》指出，各國機構預測，米塔颱風持續西修，今天歐洲系集模式率先開槍，指出颱風撲台的機率急遽升高。論壇小編表示，若颱風真的來台，周日(29日)起，北部、東部地區將起風且持續有雨；周一(30日)晚上距離台灣最近，也是影響台灣最明顯的時刻，且西半部地區也要注意強風狀況。到了周二(10月1日)，颱風就會遠離台灣，沒有西南氣流，也不太會拖泥帶水。

《台灣颱風論壇》表示，米塔目前依舊存在在東方海面上急轉彎北走的可能性，但相較於前幾天來說，各國預測確實都向西修正，務必留意颱風動向。

(中時電子報)