攸關花蓮觀護盃冠軍賽門票的九太科技與泰國莫諾吸血鬼之戰，主辦單位排出今年男籃世界盃唯一的台灣裁判于容擔任主裁判，回憶這次男籃世界盃的7場吹判，于容表示，印象最深的互動，還是跟阿根廷39歲老將史科拉之間的對話！

其實這不是于容生涯首次在世界盃吹判，去年他就吹過世界盃女籃與U19世界盃，也都吹了冠軍戰，他在今年男籃世界盃一路從佛山、東莞吹到北京，總共吹了7場，其中包含兩場美國隊的比賽，但讓他印象最深刻的，卻並非這兩場。

「我在男籃世界盃印象最深的比賽，應該是波蘭對上俄羅斯，因為這兩支來自歐洲的球隊，對抗強度很高，打法與身材條件也很接近，吹起來挑戰蠻高的，」于容表示，「只是這次世界盃真的讓我感覺，歐美球隊跟亞洲球隊之間落差很大。」

于容這次還吹了兩場美國隊比賽，分別是5到8名賽美國與塞爾維亞，以及第7名排名賽美國對波蘭，「其實美國總教練帕波維奇很Nice，我從世界盃資格賽一路吹到世界盃，最大感受就是歐洲球員已經不輸NBA球員，甚至有超越趨勢。」

不過這次成為世界盃唯一吹判的台灣裁判，于容表示，自己最欣賞的球員還是史科拉，「應該是阿根廷跟波蘭爭搶分組第1那場，因為當時在看重播畫面，史科拉趁機坐在換人席上休息，我走過去請他走回場上，他的回答讓我笑了。」

「史科拉當時先告訴我，他都39歲了，可不可以給他一點特權？卻馬上比出OK手勢，慢慢走回場上，完全展現職業一級球員的風度，」于容說，「像是美國後衛肯巴沃克也很友善，且非常專注在執行戰術上面，留給我相當好的印象。」

(中時電子報)