勞動部、桃市府合辦創客市集 。(呂筱蟬攝)

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」，28日下在桃園市中壢區銀河廣場舉辦「2019創客職人日」，活動首度與桃園市政府合作，打造今年桃園最大的手作體驗市集，吸引許多民眾攜家帶眷前往體驗。

平日裡為視障人士服務的導盲犬狗狗們，也成為活動走秀的主角，衣啟飛翔創客基地特別與台灣導盲犬協會合作，舉辦「導盲犬雨衣設計工作營」，並招募服裝設計師，利用色彩鮮明地防水機能與反光布料來為導盲犬設計專屬工作雨衣。

看準DIY體驗課程商機，活動現場也安排了「百人手作」免費體驗皮革零錢包DIY的活動，超過400位小朋友、家長、年輕學生及長輩，神情專注地聆聽老師講解方法並敲打屬於自己印記的皮革零錢包。

「2019手作星勢力體驗課程設計競賽」的獲勝創客隊伍也到現場，提供100個免費手作課程，如利用傳統工藝技術-纏花與雞毛撢子，作出時尚新潮的專屬手作品，將藍染與絹印製程改造後，讓體驗者可以自由發揮創意，輕易作出零失敗作品。

勞動部常務次長林三貴表示，勞動部透過各種政策，積極提升勞工的技能及所得，創客基地以平台服務者為概念，提供免費技術教學及整合行銷資源，讓有想法的創客都可以在這裡圓夢。

(中時 )