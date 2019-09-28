「2019新北市好市節美食嘉年華」28、29日在捷運府中站旁廣場封街登場。（葉書宏攝）

「2019新北市好市節美食嘉年華」28、29日在捷運府中站旁廣場封街登場。（葉書宏攝）

「2019新北市好市節美食嘉年華」28、29日在捷運府中站旁廣場封街登場。（葉書宏攝）

「2019新北市好市節美食嘉年華」28、29日在捷運府中站旁廣場封街登場。（葉書宏攝）

「2019新北市好市節美食嘉年華」28、29日在捷運府中站旁廣場封街登場。（葉書宏攝）

「2019新北市好市節美食嘉年華」28、29日在捷運府中站旁廣場封街登場，首度邀請新北市場及夜市人氣小吃共50個攤位一起展售，儘管下雨仍吸引逾千民眾到場品嘗美食。新北市長侯友宜強調，未來將著重於市場現代化轉型，無法改建就要改造，讓現有的環境更好。

侯友宜頒發獎盃給「新北好市節美食大賞」TOP10獲獎攤商，並抽出5位幸運民眾獲得「千元美食消費券」，鼓勵民眾多多品嘗美食。侯友宜提到兒時在市場度過的回憶，回到市場總像回家一樣親切，市場是瑰寶，用心挖掘就能找到許多美食。

侯友宜強調，市府將持續推動市場現代化轉型，無法改建就要改造，除了讓市場整齊、清潔、明亮和富有人情味，也將打造市場成為市民喜愛的交流空間，讓民眾不只是到市場買東西，另外，鼓勵市場一代創始人可以慢慢交棒傳承給下一代繼續努力。

市場處表示，今年推出每日限量100份50元銅板價的「新北友好市福袋」，內容除市場及夜市人氣美食外，更包含「千元美食消費券」大獎，另外永和樂華夜市的天使雞排和板橋湳雅夜市的惡魔雞排更加碼贊助，讓這100位民眾各獲得一份雞排。

此外，為響應經濟部「擴大秋冬國民旅遊–夜市抵用券」活動，只要貼有活動標示的夜市攤位都可以使用，要到現場販售部出示200元夜市抵用券，再加碼送50元嘉年華美食消費券，數量有限，換完為止。

獲得千元美食消費券的幸運民眾陳小姐說，自己是傳統市場的鐵粉，已經連續參加新北好市節美食嘉年華3年了，這次和往年不一樣，現場還增加夜市攤位，讓現場商品更多樣！要趕緊拿著消費券採購一番，明天要帶著家人再來一起飽餐一頓。

(中時 )