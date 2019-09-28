兒童因汽車安全座椅不安全產生危機事件時有所聞，台北城市科大電通系教師蔡耀斌指導學生王柏勛、陳佳佑等人發明「智慧兒童汽車安全座椅」，可監看兒童身體狀況、偵測安全帶是否繫好、汽車安全座椅是否傾斜、孩童是否尿床等裝置，並可上傳雲端系統，獲得「2019年台灣創新技術博覽會」銀牌獎。

「2019年台灣創新技術博覽會」於28日上午公布得獎結果，城市科大師生團隊的發明作品拿到2銀4銅的肯定。

蔡耀斌表示，團隊所研發的智慧兒童汽車安全座椅，含有心律感測和偵測嬰兒是否繫上安全帶，除了能夠和前者功能有一樣的效果外，包含了更加解嬰兒是否真正的獲得安全感，在手機APP上有個提醒標示，使得駕駛者能夠更明確嬰兒動態，更方便父母親隨時監看以確保兒童的安全。

另一項獲得銀牌的研究，則是由該校電機系教師陳志明指導學生李承達、林琨偉等人發明「大範圍山野定位及方位指引無線系統」。

陳志明表示，目前大範圍山野搜救處理方法多半靠地毯式搜索，因地區不同，耗費人力與時間，尤其空勤隊派出直昇機搜尋每小時花費高達20萬，因兩者不能掌握待搜救之人員的位置，難達有效救援，這項發明利用LoRa無線通訊以及微控器控制技術產生即時通報功能，將迷途於山區等待搜救之人員的位置傳出給救援隊，可免去地面搜救隊漫長大範圍的搜尋，降低不必要風險。

(旺報 )