曾因台中火力發電廠排放固定汙染源，戕害南投縣民健康，造成南投縣肺腺癌死亡率排名第一，率全國之先，前往南投地檢署按鈴控告台電董事長、總經理及台中火力發電廠長涉公共危險罪的南投縣長林明溱，聞聽中火又規劃要新增2部燃氣機組，馬上氣憤難耐，直嗆中火不要害死中部地區老百姓。

南投縣長林明溱指出，南投並沒有大型固定汙染源，但南投縣1年PM2.5超標超過140天；其中以台中火力發電廠占76％最大。

依主計處死因統計資料顯示，南投縣103年至106年「慢性下呼吸道疾病標準死亡率」排名都位居全國第1、第2，南投縣好山好水環境，卻要受鄰近台中火力發電廠影響，嚴重汙染，非常可憐。縣府屢次要求中火盡速減量燒煤，卻一直未見改善。

基於維護縣民健康，忍無可忍才提告，希望藉由告發，啟動司法偵查程序，督促台電節制燃煤發電，還給南投好山好水好空氣，並為罹患肺腺癌的縣民請求醫療補償。

沒想到中火空汙問題未解決，現在又要新增2部燃氣機組，舊燃煤機組也沒有要立即除役或拆除，這樣只會讓汙染源更變本加厲，林縣長說，他除了堅決表示反對與嚴重抗議，並呼籲中部地區各縣市民眾和首長都應站出來，表達反空汙的決心，並請台中市盧市長硬起來，要嚴格管控中火排放的嚴重汙染源，免於中部區600萬人民的健康，付出那麼大的代價。

(中時 )