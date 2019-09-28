不老騎士也擔任愛心公益大使，投入「獨居弱勢長輩餐食計畫」，期待號召社會大眾共同關注長輩的用餐需求與健康議題。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

弘道老人福利基金會不老騎士2.0版「不老騎士、為愛千里」28日出發！今年共有26名平均年齡73歲的長輩，將以9天時間完成1090公里的環島旅程，其中，最高齡的是94歲的郭深森

，身體硬朗的他說，「我要一直騎到100歲！」熱血環島挑戰南迴公路、蘇花公路，及九彎十八拐的北宜公路，這幾天如果在路上看到這群不老追夢人，請為他們鼓掌加油。

不老騎士也擔任愛心公益大使，投入「獨居弱勢長輩餐食計畫」，期待號召社會大眾共同關注長輩的用餐需求與健康議題，為響應不老騎士的公益行動，獲許多企業大力相挺，還有陪伴長輩追夢的活動志工，包括連續第5次擔任最辛苦與危險交管的「勁戰騎士俱樂部」，來自全國各地的志工紛向公司請假，陪伴長輩們追夢。

此外，還有來自一萬公里外的熱血志工，專程從美國飛回台灣的張建華，名字很男性化，但「她」是個女生，今年是她第3度擔任不老騎士志工而飛回台灣，對不老騎士的熱愛，她說，從小是奶奶帶大，或許是移情作用，參與2013年第一屆不老騎士美西行，加入團隊成為志工。

今年參與的不老騎士，94歲郭深森曾在2013年以89歲年紀報名第四屆不老騎士，當年面試時，他就相當有信心的說：「我年紀最大，身體又很好，不錄取我要錄取誰呢？」為了圓夢持續保持運動與騎車習慣，2014年就在兒子陪伴下，和另外3名「同學」一起完成夢寐以求的歐兜邁環島之旅。

今年的不老騎士中，還有4名80多歲的長輩，最年輕是2名65歲女騎士李茂鸞與陳連鳳；且有11人都曾參加過不老騎士活動，包括長期旅居法國的70歲楊衍炬，是他第4度專程飛回台灣參加不老騎士。

72歲沈德成及67歲孫麗貞是夫妻檔，今年攜手追夢的他們

，剛結婚時曾許下要一起歐兜邁環島的夢想，卻因家庭工作兩頭忙，而讓夢想始終被擱在心裡，甚至夫妻倆也覺得應該沒有機會實現了，今年透過不老騎士活動，終於有機會一圓對彼此的承諾。

隊伍中最受矚目的為66歲王朝巽，12年前罹患帕金森氏症的他，走過生命最低潮，改用樂觀態度努力豐富自己的生活，不讓「身體」綁住「靈魂」，騎乘機車時的「自由」與「速度感」，更讓騎機車成了他病後最喜歡的活動之一，於是鼓起勇氣報名，希望完成這個不可能的環島任務。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，2007年弘道啟動第一屆不老騎士歐兜邁環台行動，讓社會大眾看見長輩能依然擁有追求夢想的熱情與完成夢想的實踐能力；而2019的「不老騎士.0版」則是夢想再升級，導入公益行動與「老助老」精神，特別結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」募款行動，希望籌募940萬元，預計幫助16萬人次的獨居弱勢長輩，免於因經濟弱勢、失能或老化、居住偏遠等情況，而無法自行備餐或外出購餐所造成的飢餓、營養不良等困境。

(中時 )