▲南投縣美術學會理事長廖述麟的山水水墨藝術創作。（文化局提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣知名藝術家也是南投縣美術學會理事長廖述麟，應南投縣政府文化局之邀，正在玉山展覽室舉辦「廖述麟水墨個展」，展期至10月2日，廖述麟的畫作，題材多元豐富，畫風雅致，意涵雋永，喜藝術的民眾，值得把握最後展期，前往品味欣賞。

廖述麟藝術創作啟蒙老師為趙松泉及劭佑庚老師；他在就讀國立藝專時，科展就曾榮獲國畫及篆刻第１名，畢業後從事藝術教育工作。而後再返回母校國立台灣藝術大學造型研究所深造，師承蘇峰男教授、歐豪年及李奇茂等名家，發表「以形寫神造心境－與火雞共舞」畢業論文。

廖述麟理事長歷年來在藝術創作從未間斷，曾榮獲玉山美術獎首獎、清溪文藝金環獎首獎等佳績，作品更榮獲不少文化及藝術機構永久典藏。

廖述麟長年熱心藝術文化，作育英才，廣結善緣，人脈豐沛，因而獲選南投縣最具代表性的藝文團體－南投縣美術學會理事長，推動投縣藝術發展不遺餘力，無私奉獻令人感佩。

廖述麟理事長的水墨創作包羅萬象，農家田園與花鳥山林是最常見的題材，對鳥禽走獸的形描繪更是靈活生動。作品描繪外在景物，充分展現其生活的體驗與樂趣，更透露出他樸實純真的性情。

尤其廖理事長的水墨技法純熟，創作題材多樣且豐富，表現出外物與自我互相觀照，並透過畫作與欣賞者分享，觸發生命情趣與感悟。其水墨個展將在10月2日結束，值得大家前往觀賞，並細細品味。

(中時 )