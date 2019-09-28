澎湖》2019年9月28日 澎湖 ▲2019澎湖海洋派對嘉年華壓軸「情定澎湖灣」沙灘婚禮，16對新人今天最幸福。（陳可文攝）

今夏最夯「2019澎湖海洋派對嘉年華」最後一檔壓軸「情定澎湖灣」婚禮派對28日在林投沙灘喜洋洋登場，全國16對新人以海為證情定一生，唯一的同性江素宜、邱曼雯女女配新人是全場矚目焦點，贏得最熱烈掌聲。

延續花火節熱潮，澎湖縣政府主打「2019澎湖海洋派對嘉年華」，6大主題活動「菊島水樂園」、「海島愛之旅」、「野餐音樂派對」、「比基尼派對」、「遊艇單身派對」、「情定澎湖灣婚禮派對」一炮而紅，再創新高潮。

最令人期待的壓軸大戲海島婚禮派對「情定澎湖灣」一連5天4夜展開澎湖浪漫遊，旅遊處精心安排新人們體驗海島風情、婚紗外場攝影、沙灘世紀婚禮及海景歐式buffet情定晚宴，新人們滿滿的祝福留下最美回憶、互許終

身盟定澎湖。

來自全國各地16對新人跨海澎湖結婚樂，縣府也大手筆在林投沙灘打造全國第1座貝殼教堂裝置藝術，潔白的教堂風貌、蔚藍的海天一色、閃亮亮的金黃沙灘，唯美浪漫彷彿天使降臨祝福，打造名符其實的澎湖愛情島。

縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲擔任主婚人化身紅娘牽姻緣線、管絃爵士樂團獻唱演奏，「同心沙」結婚儀式點燃浪漫氣氛，每對新人相擁接吻99秒，象徵了幸福久久。

好康大放送，旅遊處貼心為每對新人製作專屬甜蜜合照的翻印蛋糕，贈送「2019澎湖海洋派對嘉年華」紀念幣、情定文石對章及限量紀念T恤，獻上最真摯的祝福新人們永浴愛河。

(中時 )