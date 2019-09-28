台南市安南區許姓男子近日因脊椎手術癱瘓在床，經濟重擔全賴越南籍妻子打工維持，家中還有嚴重漏水問題影響生活品質，台南市勞工局發動愛心志工修繕，28日完工，為許男打造一個無障礙的家。

55歲的許男平時靠打零工維生，近日因為脊椎問題開刀，目前癱瘓在床，生活開銷及醫療費全賴越南籍妻子打工維生，還需撫養3歲幼子，家庭經濟狀況拮据。

許男所居平房屋齡老舊，每逢下雨便漏水，過去已有慈善團體伸援協助改善漏水；但屋內仍潛藏隱憂，雨勢一來，地面的水仍容易滲進房間，造成許家人生活不便。

台南市勞工局考量許男生活條件不佳，日後出院還需仰賴輪椅，若再遇家中滲水，居住安危恐有疑慮，開始號召各工會的愛心志工動員修繕許家。

木工、電氣和泥水等工會志工先場勘，17日開始進行房屋修繕。再由鋁門窗工會志工接力協助安裝鋁門框；泥水志工再進場填高地面，完成無障礙坡道，重新鋪整地面磁磚。

在各工會修繕志工的齊心協力下，許家修繕工程終於在28日完工，許男未來也能安心出院，返家休養，許妻大力稱謝勞工局。

(中時 )