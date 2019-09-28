世界佛教正心會「行動佛殿」巡迴全台，今駐錫在泰山區福霖宴會館旁，由執行長陳和慧帶領泰山區長謝文祥、公所社會課長胡建文、大科里長黃金進及議員秘書代表等上香祈福。（世界佛教正心會提供／許哲瑗新北傳真）

世界佛教正心會「行動佛殿」巡迴全台，今駐錫在泰山區福霖宴會館旁，發送愛心物資給泰山區弱勢族群。（世界佛教正心會提供／許哲瑗新北傳真）

世界佛教正心會「行動佛殿」巡迴全台，今駐錫在泰山區福霖宴會館旁，由執行長陳和慧帶領泰山區長謝文祥、公所社會課長胡建文、大科里長黃金進及議員秘書代表等上香祈福，隨後一同恭迎主法上師恆性嘉措仁波且上佛殿，法會結束後，也發送物資給泰山區弱勢族群。

泰山區長謝文祥表示，今北部地區下起豪大雨，新北市的防災系統一早啟動，感謝世界佛教正心會行動佛殿巡迴新北市，為新北市祈福，上師恆性嘉措仁波且特地前來泰山祈福，再加上諸佛菩薩加持，是大家的福氣。

執行長陳和慧表示，大台北地區寸土寸金，能夠容納行動佛殿的場地實在難尋，感謝福霖宴會館董事長郭麗香、總經理黃美玉無償提供法會場地。

恆性嘉措仁波且表示，今是教師節，感謝所有教師為學生付出的心力，一般說到為師者就想到傳道、授業、解惑也，修行學佛的道路上更需要名師指導，自己修行學佛數十年，深感恩師南無第三世多杰羌佛的偉大，更明瞭今天能有一些些成就，都要感謝恩師的教導。

世界佛教正心會表示，週末一連2天接連舉辦公益慈善演出，邀請大稻埕銅管五重奏、泰山太鼓團、風吹文創樂團、新北市鳳凰歌藝協會、向日葵志工團、精彩樂團、飛聲樂團、就愛玩樂團、夢工場樂團等，以自身優美歌聲、舞蹈樂藝供佛，歡迎民眾前來行動佛殿禮拜三寶佛。

(中時 )