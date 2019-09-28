在金大食品系李欣玫教授（右）與婦聯會媽媽們的指導下，大家開心學作金門的「漢餅」冰皮月餅、蛋黃酥和各式甜點。（金大提供／李金生金門傳真）

金大外籍學生參加聯誼活動，開心共度美好時光。（金大提供／李金生金門傳真）

看到食材變成美味的糕點，同學們都說好有成就感。（金大提供／李金生金門傳真）

秋天是思念的季節！國立金門大學舉辦「金豬拱月迎秋令」活動，邀請來自大陸和各國外籍學生一起學做金門傳統糕餅，在分享好口味的歡笑聲中，慰藉他們想念家人的心情。

這項邀請金門縣婦女聯合會一起參與的活動，共有來自中國大陸和馬來西亞、印尼、越南、港澳、加拿大、阿根廷等地的數十位外籍同學參加。

在金大食品系李欣玫教授與婦聯會媽媽們的指導下，大家開心學作金門的「漢餅」冰皮月餅、蛋黃酥和各式甜點，從糅製餅皮、內餡拌炒，加入奶黃、芝麻、花生、芋泥等餡料，然後放進模具印上自己喜歡的圖案，感覺特別有成就感。看到食材變成美味的糕點，不少人開心表示「I feel very accomplished」用歡喜心給自己按一個讚！

金大也邀請了林黛琿與呂怡艷2位老師以「突破性別父權專制-談性別結構的改變」為題進行座談，提醒同學在多元社會中尊重他人的性別認同，以減少人群中的歧視及傷害，落實性別平權觀念的重要性，讓這場活動在香味四溢中，也多了幾分知性的體會。

陳建民校長表示，秋天的落葉隨風飄零，最讓負笈異鄉的同學觸景傷情，期待透過聯誼活動的舉辦，讓來自多國的外籍學生，感受金大大家庭的溫暖和關懷，留下未來難忘的美好回憶。

(中時 )