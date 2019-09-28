中信兄弟球星「恰恰」彭政閔29日即將引退，隊友們對於陣中老大哥將要高掛球鞋也非常不捨，王威晨因為父親是王光輝的緣故，從小就認識這位大明星，彭政閔對他來說是從小到大的偶像，明天就是彭政閔引退戰，王威晨表示，「明天就算哭也不想別人看到。」

王威晨身分特別，父親王光輝除了是彭政閔在兄弟象時的前輩之外，過去也曾執掌兄弟兵符，因此他從小就知道彭政閔是一位很強的球員，還都叫彭政閔是「恰叔」，沒想到有一天加入職棒後能跟偶像同隊，現在反而較稱呼他「恰哥」。

王威晨小時候夢想著要打職棒，不過對於能和彭政閔當隊友，他說真的是從來沒想過，「感覺很奇妙，小時候尊敬他，現在當隊友更尊敬他。」王威晨表示因為從小的緣分，他反而不太敢跟彭政閔開玩笑，不過只要抓到機會，例如慶生或彭政閔敲再見安打，他也不會放過能砸派的機會。

今年國外不少球星宣布引退，例如美職的鈴木一朗、日職的阿部慎之助等，尤其昨日火腿球星田中賢介在引退戰中，邊哭邊打安打讓他印象深刻。彭政閔明天即將引退，不僅球迷捨不得，隊友們也萬分感傷，王威晨則表示，「我們能做的就是幫恰哥、和哥(陳江和)打下總冠軍，明天就算哭也不想別人看到。」

(中時電子報)