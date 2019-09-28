雲林縣長張麗善26日宣布補助農民購買藥劑防治秋行軍蟲，遭外界誤解要農民自主管理，28日雲林縣政府澄清，補助購買藥劑旨在以最快速度提供防治藥劑，避免出現空窗期，而不是放棄第2階段「強制噴藥」進入第3階段的「自費自主管理」。

雲林沿海鄉鎮秋行軍蟲肆虐，縣長張麗善26日勘查後決定動支第2預備金補助農民購藥防治秋行軍蟲，卻遭誤解縣府防疫系統不啟動而要農民自主管理，縣府新聞處長周柏吟、農業處長魏勝德28日出面澄清。

周柏吟表示，雲林縣沿海7鄉鎮硬質玉米316公頃中有96公頃傳出秋行軍蟲災情，情況相當嚴重，張縣長擔心中央資源可能無法立即進入雲林，所以緊急應變動用第2預備金進行藥物防治。

周柏吟強調縣府不僅啟動防疫系統，因秋行軍蟲善於飛行，其危害超越縣市地域限制，因此建議提高到中央層級，進行全國大區域聯合防疫，而不是誤傳的放棄第2階段「強制噴藥」進入第3階段「自費自主管理」。

縣農業處長魏勝德指出，9月1日起雲林境內秋行軍蟲疫情通報132案、共96公頃，且受害案件數與面積有爆發跡象，目前縣府仍持續依照中央指示第2階段方式受理通報與勘查鑑定。

雲林縣政府呼籲農民加強巡田與通報，各公所與農會均已開設秋行軍蟲通報窗口。11種補助藥劑皆為中央防檢局所公告推薦防治秋行軍蟲的核准農藥，請農民遵照農藥使用規定安心使用。

(中時 )