輪椅舞團舞者綻放自信與美麗。（葉瑞美提供／巫靜婷苗栗傳真）

輪椅舞團舞者綻放自信與美麗。（葉瑞美提供／巫靜婷苗栗傳真）

輪椅舞團舞者綻放自信與美麗。（葉瑞美提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣展夢園關懷協會將在29日成立「身心障礙展夢天使才藝培育中心」，寬敞明亮的練舞空間盼更多身障朋友加入。（巫靜婷攝）

苗栗縣展夢園關懷協會將在29日成立「身心障礙展夢天使才藝培育中心」，寬敞明亮的練舞空間盼更多身障朋友加入。（巫靜婷攝）

苗栗縣展夢園關懷協會2011年成立以來致力關懷弱勢，組織培訓輪椅舞團參賽連年得獎。（巫靜婷攝）

輪椅舞團上課實況。（葉瑞美提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣展夢園關懷協會2011年成立，致力關懷弱勢，培訓身心障礙者才藝技能，並輔導學員考證成為街頭藝人，為使身心障礙朋友勇於踏出家門，讓他們有個固定良好的訓練場所，協會將在29日成立「苗栗縣身心障礙展夢天使才藝培育中心」，上午舉行揭牌儀式，盼協助更多身障者跳脫弱勢障礙與宿命，成為舞台上最閃亮的星。

展夢園推動身心障礙者融入社會、參與學習，組織、培訓輪椅舞團參加國內外比賽，連年獎不完，包含2015年韓國亞帕拉運亞軍、2016年亞洲錦標賽冠軍、2016年至2019年榮獲大眾盃輪椅舞國際比賽輪椅隊形舞冠軍，也多次獲得鴻海集團邀約演出，參加大小公益演出深獲各界肯定。

展夢園目前有逾百名學員，其中半數為身障者，培訓才藝需要長時間養成，總幹事葉瑞美表示，成立中心不希望訓練課程是短暫性、一次性的任務，而是持續培養、推動身障者跨越心門適性發展，同時給予更多才藝選擇，不只跳舞，唱歌、樂器演奏、手作藝術、口才訓練、戲劇、運動都是學習方向，成功考照成為獨立自主的表演人才，進而增加收入改善生活品質。

葉瑞美提到曾有馬來西亞的少年Jason，透過網路聯繫協會表示想學舞，他因病半身癱瘓，只剩胸上能自如，原本以為只是說說，沒想到他真的千里迢迢飛來台灣拜師學藝，回憶Jason學舞的過程，葉瑞美直誇他很認真，「Jason即便時不時發燒，仍堅持把舞學好，因為他知道故鄉還有一群跟他一樣的身障朋友，就期盼他學成歸國教舞」。

協會最終因為擔心他的身體狀況不堪負荷，於是勸他先休養一陣子，葉瑞美說，Jason返國前與協會約定好「一定會再回來學舞」，事後才知道他這麼拚命想練舞，除了想學一技之長養活自己，更想拉拔同鄉的朋友，就算身體擁有諸多限制，也要活得自信且光彩。

(中時 )