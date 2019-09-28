北港糕餅麻油節吸引上萬人潮享美食、遊老街。（張朝欣攝）

「2019北港國際糕餅麻油節」28日連續2天在雲林縣北港朝天宮登場，雲林縣長張麗善行銷狀元餅、黑麻油等北港人氣特產，現場還有各種北港小吃品嘗與古蹟導覽，邀請全台民眾到北港鎮拜媽祖、遊老街、嘗小吃。

北港國際糕餅麻油節開幕式28日由雲林縣長張麗善、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、北港形象商圈發展協會理事長陳威任等人共同主持，上百個攤位綿延在朝天宮前方中山路上，吸引上萬名遊客造訪。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府為行銷北港鎮形象商圈，舉辦「2019北港國際糕餅麻油節」，將商圈人氣特產包括狀元餅、伍仁酥、黑麻油、土豆油及花生等產品介紹給全台民眾，歡迎大家一起來北港鎮將人氣特產都帶回家。

張麗善說北港是非常迷人的小鎮、朝天宮為國內外媽祖信仰中心，每年遊客超過600萬人次，雲林縣政府輔導北港鎮形象商圈有成，今年更榮獲經濟部中小企業處評選為績優商圈「魅力特色類」第3名。

許根尉、陳威任指出，北港鎮因朝天宮媽祖廟香火鼎盛，帶動地方文化藝術發展，主辦單位今年特別規畫「尋訪北港古蹟心路程」活動，由導覽老師帶領遊客探尋北港文化之美，介紹古蹟典故、花燈工藝等，請大家把握29日活動最後1天。

(中時 )